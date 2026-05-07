Низкую активность знакомств связали с засильем развлечений
Сегодня люди тратят энергию на сериалы или игры, а раньше занялись бы построением отношений, посетовал в эфире НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
«Раньше было довольно мало развлечений, не было интернета, не было компьютеров и так далее. Что оставалось делать? Либо отношения, либо спорт, либо водка. Достаточно маленький набор! Сейчас количество развлечений огромно. Люди тратят время на игры, на сериалы. Все это берет ту энергию, которую мы раньше тратили на отношения. Нельзя ведь успеть и там, и там. Может быть, надо собирать людей и устраивать им совместный досуг или труд. Тогда люди будут вынуждены общаться. Может, что-то будет получаться в плане семьи», — сказал собеседник НСН.
В России растёт уровень одиночества — это уже социальный тренд. Почти 45% россиян отмечают увеличение числа людей, живущих в одиночку. За 20 лет доля одночленных домохозяйств удвоилась и превысила 40%, а в 2025 году число одиноких граждан впервые сравнялось или превысило количество семей.
До 25% россиян регулярно чувствуют одиночество (среди молодёжи — свыше 40%), при этом 75% считают, что люди живут одни вынужденно. Эксперты предупреждают: это влияет на психологическое состояние общества и демографию.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил НСН, что если люди выбирают жить ради себя, ради собственного брюха и удовольствий, меры поддержки от государства не смогут мотивировать их рожать детей.
