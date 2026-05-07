В России растёт уровень одиночества — это уже социальный тренд. Почти 45% россиян отмечают увеличение числа людей, живущих в одиночку. За 20 лет доля одночленных домохозяйств удвоилась и превысила 40%, а в 2025 году число одиноких граждан впервые сравнялось или превысило количество семей.



До 25% россиян регулярно чувствуют одиночество (среди молодёжи — свыше 40%), при этом 75% считают, что люди живут одни вынужденно. Эксперты предупреждают: это влияет на психологическое состояние общества и демографию.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил НСН, что если люди выбирают жить ради себя, ради собственного брюха и удовольствий, меры поддержки от государства не смогут мотивировать их рожать детей.

