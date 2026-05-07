Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты

За осквернение георгиевской ленты суд может назначить реальный тюремный срок. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.

Он напомнил, что наказание за публичное осквернение символов воинской славы предусмотрено статьёй УК РФ о «Реабилитации нацизма». К таким действиям относятся, например, срывание или топтание ленты, совмещение её с нацистской символикой, использование в рекламе.

По словам юриста, суд может назначить штраф до трёх млн рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также до трёх лет лишения свободы.

«Носите георгиевскую ленточку с уважением... не вешайте на сумки, головные уборы, обувь или снаружи авто», — добавил эксперт.

Ранее Алешкин посоветовал размещать георгиевскую ленту на груди у сердца, на плече или воротнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

