Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты

Он напомнил, что наказание за публичное осквернение символов воинской славы предусмотрено статьёй УК РФ о «Реабилитации нацизма». К таким действиям относятся, например, срывание или топтание ленты, совмещение её с нацистской символикой, использование в рекламе.

По словам юриста, суд может назначить штраф до трёх млн рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также до трёх лет лишения свободы.

«Носите георгиевскую ленточку с уважением... не вешайте на сумки, головные уборы, обувь или снаружи авто», — добавил эксперт.

Ранее Алешкин посоветовал размещать георгиевскую ленту на груди у сердца, на плече или воротнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

