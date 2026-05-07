Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты
За осквернение георгиевской ленты суд может назначить реальный тюремный срок. Об этом сайту aif.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.
Он напомнил, что наказание за публичное осквернение символов воинской славы предусмотрено статьёй УК РФ о «Реабилитации нацизма». К таким действиям относятся, например, срывание или топтание ленты, совмещение её с нацистской символикой, использование в рекламе.
По словам юриста, суд может назначить штраф до трёх млн рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также до трёх лет лишения свободы.
«Носите георгиевскую ленточку с уважением... не вешайте на сумки, головные уборы, обувь или снаружи авто», — добавил эксперт.
Ранее Алешкин посоветовал размещать георгиевскую ленту на груди у сердца, на плече или воротнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Калуге погиб чемпион РФ по функциональному многоборью Дмитрий Исаев
- Депутат Бессараб объяснила эпидемию одиночества в России
- Что будет во дворах, если многодетным семьям увеличат парковочные места
- Киркоров выиграл в суде по делу о земельном споре в Подмосковье
- Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты
- Захарова: Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России
- Дразнить нельзя: Немецкий депутат призвал к диалогу с РФ после статьи Медведева
- На «Первый канал» подали в суд за шутку в КВН про Москву и русских
- Милонов выступил против запрета на экскурсии по крышам Петербурга
- Трунов допустил провокацию против арестованного адвоката Карабанова