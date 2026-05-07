Свинцов посоветовал давать дополнительные баллы ЕГЭ школьникам из кибердружины
Депутат Андрей Свинцов назвал кибердружины и медиапатрули абсолютным благом для всех россиян.
Медиапатрули и кибердружины не являются силовым блоком, они станут следствием желания общества почистить интернет от вредоносного контента. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
«Медиадружины — это не силовой блок. Мы как общество принимаем решение почистить интернет от грязи. И каждый из нас в меру своих возможностей может отправлять ссылки на подозрительные сайты на “горячую линию”, это может быть сделано в разных соцсетях. Есть некий коллектив, который оценивает контент. Все социальные сети должны быть верифицированными, там не должно быть анонимных аккаунтов, чтобы за этими аккаунтами не скрывались преступники. От коллективного органа, который посмотрел и оценил этот контент, признал, что он отрицательного содержания (при этом не оценивается, нарушает ли он действующее законодательство), идет обращение в адрес соцсети с предложением посмотреть, есть ли основания для блокировки. Если обратиться в Роскомнадзор, при обнаружении контента, который нарушает российское законодательство, на его блокировку отводится 24 часа», — сказал Свинцов.
Собеседник НСН также назвал кибердружины и медиапатрули абсолютным благом для всех россиян.
«Кибердружины занимаются профилактикой киберпреступлений, например, массового распространения ссылок на фишинговые ресурсы. Подросток может отправлять такие ссылки в виде шутки, в этом случае обвинить его в том, что он преступник, практически невозможно. Но за этим событием может стоять и явное преступление — похищение персональных данных, денежных средств, вымогательство, зомбирование граждан. В этом случае кибердружина, которую надо предварительно обучить, должна отправлять эти сведения в Роскомнадзор и даже в прокуратуру. Это абсолютное благо для всех россиян, потому что мы меньше будем сталкиваться с преступлениями и с негативным контентом. Это надо обязательно поддержать на добровольных началах и дальше помогать этим ребятам продвигаться по жизни — начислять дополнительные баллы к ЕГЭ, дополнительные возможности для пересдачи экзаменов, предлагать бесплатные путевки, возможность проходить практику в престижных организациях», — подытожил он.
Ранее в Общественной палате России поддержали создание кибердружин для отслеживания противоправного контента на просторах интернета.
