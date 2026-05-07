Медиапатрули и кибердружины не являются силовым блоком, они станут следствием желания общества почистить интернет от вредоносного контента. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Медиадружины — это не силовой блок. Мы как общество принимаем решение почистить интернет от грязи. И каждый из нас в меру своих возможностей может отправлять ссылки на подозрительные сайты на “горячую линию”, это может быть сделано в разных соцсетях. Есть некий коллектив, который оценивает контент. Все социальные сети должны быть верифицированными, там не должно быть анонимных аккаунтов, чтобы за этими аккаунтами не скрывались преступники. От коллективного органа, который посмотрел и оценил этот контент, признал, что он отрицательного содержания (при этом не оценивается, нарушает ли он действующее законодательство), идет обращение в адрес соцсети с предложением посмотреть, есть ли основания для блокировки. Если обратиться в Роскомнадзор, при обнаружении контента, который нарушает российское законодательство, на его блокировку отводится 24 часа», — сказал Свинцов.