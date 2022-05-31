Шольц заявил, что Греция поставит Украине танки советского образца
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Греция договорились о поставках Украине танков советского образца, сообщает ТАСС.
По его словам, поставки будут осуществлены в рамках кругового обмена, вместо отправленных Киеву боевых машин Афины получат от Берлина современные немецкие бронетранспортеры.
«Мы поддерживаем Украину в её оборонительной борьбе... мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времён Варшавского договора», - подчеркнул он.
Шольц добавил, что подобные действия он обсудил также с Польшей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украину идёт очень много вооружений с Запада, Минобороны РФ тщательно отслеживает эти поставки.
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