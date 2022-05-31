Шольц заявил, что Греция поставит Украине танки советского образца

По его словам, поставки будут осуществлены в рамках кругового обмена, вместо отправленных Киеву боевых машин Афины получат от Берлина современные немецкие бронетранспортеры.

«Мы поддерживаем Украину в её оборонительной борьбе... мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времён Варшавского договора», - подчеркнул он.

Шольц добавил, что подобные действия он обсудил также с Польшей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украину идёт очень много вооружений с Запада, Минобороны РФ тщательно отслеживает эти поставки.