СМИ: Чехия отправила на Украину танки Т-72

Чехия отправила на Украину эшелон тяжёлой бронетехники, сообщает «Общественная телекомпания Чехии» со ссылкой на народного депутата страны Ондржея Бенешика.

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Парламентарий уточнил, что в рамках помощи НАТО украинские военные получат танки Т-72 и бронетранспортеры БМП-1.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не может комментировать информацию Бенешика, так как подобные данные являются секретными.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в срочном перевооружении и всестороннем оснащении государствами Североатлантического альянса, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиУкраинаНАТОВооружениеЧехия
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