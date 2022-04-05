СМИ: Чехия отправила на Украину танки Т-72
Чехия отправила на Украину эшелон тяжёлой бронетехники, сообщает «Общественная телекомпания Чехии» со ссылкой на народного депутата страны Ондржея Бенешика.
Парламентарий уточнил, что в рамках помощи НАТО украинские военные получат танки Т-72 и бронетранспортеры БМП-1.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что не может комментировать информацию Бенешика, так как подобные данные являются секретными.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в срочном перевооружении и всестороннем оснащении государствами Североатлантического альянса, сообщает РИА ФАН.
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