Песков заявил, что Россия тщательно отслеживает поставки западного оружия Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украину идёт очень много вооружений с Запада, сообщает РИА Новости.

Пентагон: США не передавали Украине ракеты

Комментируя возможное предоставление Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны США он отметил, что в этом «нет никакой новации» и российское Минобороны тщательно отслеживают поставки вооружений Киеву.

«Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки, превентивно работают в этой связи, принимаются соответствующие меры», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/usdos.ukraine
ТЕГИ:СШАДмитрий ПесковУкраинаВооружение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры