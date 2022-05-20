Песков заявил, что Россия тщательно отслеживает поставки западного оружия Украине

Комментируя возможное предоставление Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны США он отметил, что в этом «нет никакой новации» и российское Минобороны тщательно отслеживают поставки вооружений Киеву.

«Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки, превентивно работают в этой связи, принимаются соответствующие меры», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, сообщает RT.