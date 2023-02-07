Шойгу заявил об успешном развитии боевых действий в районе Артёмовска и Угледара

На селекторном совещании в оборонном ведомстве он также отметил успешное развитие боевых действий в районе Угледара и Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР).

«В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артёмовска», - сказал министр.

Ранее Шойгу заявил, что в январе 2023 года Вооруженные силы Украины потеряли в ходе боев свыше 6500 военных, а также 341 танка и других боевых бронированных машин, сообщает НСН.

