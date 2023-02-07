Шойгу заявил о потере ВСУ свыше 6500 военнослужащих в январе

По словам министра, помимо живой силы, противник лишился 341 танка и других боевых бронированных машин, 208 беспилотников, 40 реактивных систем залпового огня, 26 самолетов и 7 вертолетов. Шойгу отметил, что такие потери ВСУ несет на фоне небывалой помощи Запада.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный поделился конфиденциальной информацией о потере 257 тысяч человек с начала спецоперации. Об этом сообщило агентство НСН.

