Шойгу заявил о потере ВСУ свыше 6500 военнослужащих в январе
Вооруженные силы Украины потеряли в ходе боев свыше 6500 военных в январе 2023 года. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщило агентство ТАСС.
По словам министра, помимо живой силы, противник лишился 341 танка и других боевых бронированных машин, 208 беспилотников, 40 реактивных систем залпового огня, 26 самолетов и 7 вертолетов. Шойгу отметил, что такие потери ВСУ несет на фоне небывалой помощи Запада.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный поделился конфиденциальной информацией о потере 257 тысяч человек с начала спецоперации. Об этом сообщило агентство НСН.
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