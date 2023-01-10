Шойгу заявил, что российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, сообщает РИА Новости.

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На тематическом селекторном совещании он отметил, что главным гарантом суверенитета страны остаётся ядерный щит.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать её боеготовность, поскольку ядерный щит был и остаётся главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что президент России поставил перед оборонным ведомством разные задачи, главная из которых — качественное обновление Вооруженных сил и повышение их боевых возможностей.

Ранее Шойгу заявил, что в ближайшее время начнётся модернизация функционирования военных комиссариатов в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМинобороны РФСергей Шойгу
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