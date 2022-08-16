Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет
Сообщения о якобы планируемом Россией применением на Украине тактического ядерного оружия — ложь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе форума «Армия-2022».
«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.
Шойгу подчеркнул, что российские ядерные вооружения предназначены для сдерживания ядерного нападения, и с военной точки зрения нет необходимости применять их на Украине.
Кроме того, министр сообщил, что Киев несет огромные потери в рамках российской спецоперации. Реальные цифры погибших среди личного состава Вооруженных сил Украины и формирований территориальной обороны «скрываются киевским руководством», сформировать представление о потерях противника позволяют показания военнопленных.
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