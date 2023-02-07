СМИ: Даже с западным оружием Украина не сможет вернуть Крым

Даже с вооружением стран Запада, которое поступит не раньше весны, Украина не сможет вернуть Крым. Об этом сообщил Bloomberg.

В Кремле заверили в гарантии безопасности Крыма

Так, издание напомнило о заверениях Украины в том, что она на любых переговорах будет настаивать на возвращении полуострова. Указывается, что президент Украины Владимир Зеленский может позволить себе подобные заявления лишь потому, что пока поддержка Киева со стороны союзников сильна.

Ранее директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг назвал нереалистичным взятие территорий Крыма и Донбасса под контроль Киева, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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