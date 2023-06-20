Шойгу заявил, что российские силы отбили 263 атаки ВСУ с 4 июня

Украинские войска с 4 июня попытались атаковать позиции Вооруженных сил России на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях 263 раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что противник задействует большое количество иностранных вооружений и элитные соединения, которые обучали специалисты НАТО. Как отметил министр, благодаря грамотным и самоотверженным действиям российских подразделений все атаки ВСУ были отбиты, украинские войска не достигли целей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» отбили атаки противника на запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны РФСергей Шойгу

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