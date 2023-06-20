Шойгу заявил, что российские силы отбили 263 атаки ВСУ с 4 июня
Украинские войска с 4 июня попытались атаковать позиции Вооруженных сил России на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях 263 раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.
Шойгу подчеркнул, что противник задействует большое количество иностранных вооружений и элитные соединения, которые обучали специалисты НАТО. Как отметил министр, благодаря грамотным и самоотверженным действиям российских подразделений все атаки ВСУ были отбиты, украинские войска не достигли целей.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» отбили атаки противника на запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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