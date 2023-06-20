Рогов заявил об отражении новых атак ВСУ в Запорожье

Российские войска отразили новые атаки ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Чеченский батальон отбил атаки на Запорожском направлении

По словам эксперта, противник предпринял несколько атак в районе Работино.

«Все они отбиты. Уничтожено большое количество боевиков», — цитирует Рогова РИА Новости.

Как отметил глава пророссийского движения, интенсивность боев на запорожском участке не спадает.

Ранее российские силы отразили семь атак ВСУ на донецком направлении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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