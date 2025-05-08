В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четыре преподавателя
Двое неизвестных проникли в здание начальной школы в городе Татикава в Японии, есть пострадавшие. Об этом сообщил телеканал NHK.
По данным полиции, инцидент произошел около 11 часов (05:00 мск). Двое мужчин проникли в школу, разбив окно, до прибытия полиции их задержали преподаватели.
В результате инцидента пострадали четверо учителей. Их жизням ничего не угрожает. Никто из учеников не пострадал.
Ранее в японской Осаке мужчина намеренно наехал на группу школьников, выходивших из учебного заведения, травмы получили семь человек. Злоумышленника задержали по подозрению в покушении на убийство, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru