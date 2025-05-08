Посольство КНР опровергло, что Пекин запросил встречу с США
США, а не Китай запрашивали проведение встречи сторон по торгово-экономическим вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Китай проведут переговоры высокого уровня по торгово-экономическим проблемам в Швейцарии. По сведениям президента США Дональда Трампа, предстоящую встречу запросил Пекин.
Как отметил Лю Пэнъюй, представители США обратились к КНР, всячески демонстрируя желание взаимодействовать по тарифам и другим связанным вопросам.
«Внимательно оценив заявления США, Китай решил согласиться на проведение переговоров. Переговоры проводятся по просьбе американской стороны», - указал дипломат.
По его словам, Пекин выступает против злоупотребления пошлинами со стороны США, будет защищать свои права и интересы, справедливость и правосудие в мире, многостороннюю торговую систему. Лю Пэнъюй подчеркнул, что тарифная война была развязана Вашингтоном, и американская сторона должна прекратить угрозы и давление, начать переговоры с КНР на основе равноправия, взаимных уважения и выгоды.
Ранее СМИ сообщили, что импортные пошлины США стали «подарком» для Китая, так как они ослабили позиции Вашингтона на международной арене, пишет Ura.ru.
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