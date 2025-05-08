Глава комитета «Победа»: В Молдавии могут запретить День Победы
Власти Молдавии могут попытаться запретить День Победы под предлогом того, что в стране не останется ветеранов. Об этом заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в беседе с РИА Новости.
«Безусловно, в будущем такая попытка будет, власти давно хотят превратить... День Победы в День поминовения, скорби. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить этот праздник даже после ухода всех ветеранов», — подчеркнул Петрович.
Он отметил, что для изменения ситуации требуется пересмотреть государственную политику в сфере образования и культуры. В республике следует учить объективную историю, «прицеливаться на 5-10 лет вперед». Петрович подчеркнул, что в Молдавии нет программы патриотического воспитания молодежи, подобные планы не разрабатывали с 2008 года.
Ранее СМИ выяснили, что в молдавском учебнике истории для старших классов назвали Молдавию «исконной территорией румынских народов» и написали, что молдаване не являются отдельным народом, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru