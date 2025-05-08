Актера Смольянинова оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
Актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оштрафовали за неуплату в срок административного штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мировой суд в Москве.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», - отметили в учреждении.
Сумма назначенного артисту штрафа неизвестна. За что он привлечен к ответственности, не уточняется. По сведениям картотеки суда, Смольянинову вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата штрафа в срок).
Известно, что 15 мая в отношении актера рассмотрят аналогичное административное дело.
Ранее СМИ сообщили, что Смольянинов, который уехал из России, задолжал в стране 216 тысяч рублей. Против актера открыли 38 исполнительных производств, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru