Шойгу заявил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о значительном росте потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.
В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ он отметил, что в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январём.
«Только в феврале потери ВСУ увеличились более чем на 40% по сравнению с январём и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», - уточнил министр.
Шойгу добавил, что его удивляет «безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными потерями».
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что потери в Соледаре и Артёмовске не позволят ВСУ провести «какое-то серьёзное контрнаступление» на каком-либо участке фронта, сообщает НСН.
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