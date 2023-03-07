Шойгу заявил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о значительном росте потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

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В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ он отметил, что в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январём.

«Только в феврале потери ВСУ увеличились более чем на 40% по сравнению с январём и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», - уточнил министр.

Шойгу добавил, что его удивляет «безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными потерями».

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что потери в Соледаре и Артёмовске не позволят ВСУ провести «какое-то серьёзное контрнаступление» на каком-либо участке фронта, сообщает НСН.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФСергей Шойгу
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