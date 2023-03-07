Марочко: Киев восполняет потери небоеспособным личным составом
На купянском направлении, в районе Новоселовского и Куземовки, из-за больших потерь личного состава командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждено переукомплектовывать подразделения военными без боевого опыта. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.
По его словам, в докладах командованию по укомплектованности все соответствует нормальным значениям, однако на самом деле в подразделениях не было боевого слаживания, таким образом по всем документам они не боеготовы.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с РИА Новости сообщил, что жителей Купянска насильно вывозят из города, при этом их дома отдают ВСУ. Он отметил, что Киев вывозит людей под лозунгом якобы спасательной операции. При этом Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости сообщал, что украинских мобилизованных без специальной подготовки массово свозят в Купянск, там их расселяют по гражданским объектам и домам мирных граждан, отмечает НСН.
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