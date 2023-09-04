Эрдоган предложил посредничество по конфликту на Украине

Анкара готова взять на себя посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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Он отметил, что Турция готова содействовать проведению переговоров с целью мирного урегулирования конфликта. Кроме того, говоря о зерновой сделке, Эрдоган отметил, что новый пакет предложений по ней может привести к возобновлению договоренностей.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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