Эрдоган предложил посредничество по конфликту на Украине

Он отметил, что Турция готова содействовать проведению переговоров с целью мирного урегулирования конфликта. Кроме того, говоря о зерновой сделке, Эрдоган отметил, что новый пакет предложений по ней может привести к возобновлению договоренностей.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».

