Эрдоган предложил посредничество по конфликту на Украине
Анкара готова взять на себя посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Он отметил, что Турция готова содействовать проведению переговоров с целью мирного урегулирования конфликта. Кроме того, говоря о зерновой сделке, Эрдоган отметил, что новый пакет предложений по ней может привести к возобновлению договоренностей.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru