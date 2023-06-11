Шойгу вручил «Золотые Звезды» героям СВО
Медали «Золотая Звезда» вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу российским военным, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео с церемонии награждения опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
Министр наградил военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, в Национальном центре управления обороной РФ, пишет Газета.ru.
Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что участники церемонии будут верой и правдой служить Отечеству и народу.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, отразившим атаку беспилотников в Крыму, сообщает пресс-служба военного ведомства.
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