Отразивших атаку дронов в Крыму военных наградили орденами Мужества

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, отразившим атаку беспилотников в Крыму, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Перехвативших беспилотник США российских лётчиков наградили орденами Мужества

Отмечается, что церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.

«Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов», - указали в Минобороны.

Ранее три украинских морских дрона пытались проникнуть в бухту Севастополя утром 22 марта. Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко меткими выстрелами уничтожили два из трех беспилотников, сообщает НСН.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:СпецоперацияНаградаМинобороны РФСергей Шойгу

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