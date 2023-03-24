Отразивших атаку дронов в Крыму военных наградили орденами Мужества
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, отразившим атаку беспилотников в Крыму, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Отмечается, что церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.
«Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов», - указали в Минобороны.
Ранее три украинских морских дрона пытались проникнуть в бухту Севастополя утром 22 марта. Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко меткими выстрелами уничтожили два из трех беспилотников, сообщает НСН.
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