Перехвативших беспилотник США российских лётчиков наградили орденами Мужества
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.
В частности, глава военного ведомства наградил орденами Мужества лётчиков самолётов Су-27 майоров Сергея Попова и Василия Вавилова, которые перехватили американский беспилотник MQ-9, тем самым предотвратив нарушение границ района СВО.
Церемония награждения прошла в ходе заседания коллегии Минобороны.
Инцидент произошёл 14 марта. Как заявили в российском Минобороны, американский дрон MQ-9 Reaper нарушил границы района режима использования неба над Черным морем, воздух были подняты истребители. Беспилотник перешел в неуправляемый полет и затем упал в море, сообщает НСН.
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