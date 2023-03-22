Перехвативших беспилотник США российских лётчиков наградили орденами Мужества

В частности, глава военного ведомства наградил орденами Мужества лётчиков самолётов Су-27 майоров Сергея Попова и Василия Вавилова, которые перехватили американский беспилотник MQ-9, тем самым предотвратив нарушение границ района СВО.

Церемония награждения прошла в ходе заседания коллегии Минобороны.

Инцидент произошёл 14 марта. Как заявили в российском Минобороны, американский дрон MQ-9 Reaper нарушил границы района режима использования неба над Черным морем, воздух были подняты истребители. Беспилотник перешел в неуправляемый полет и затем упал в море, сообщает НСН.

