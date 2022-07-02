Кадыров заявил о взятии Лисичанска

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!» - рассказал он.

Ссылаясь на данные помощника главы Чеченской Республики Апты Алаудинова, началась зачистка территории города бойцами подразделения «Ахмат» и силами народной милиции ЛНР.

«Подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях и от минно-взрывных устройств. Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решён в течение нескольких дней»,- подчеркнул чеченский лидер.

Кадыров также рассказал, что военные применяют новые техники штурма городских кварталов, которые дают «отличные результаты».

Ранее Кадыров предположил, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город.

