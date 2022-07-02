Кадыров заявил о взятии Лисичанска
Лисичанск взят, союзные подразделения находятся в центре города, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!» - рассказал он.
Ссылаясь на данные помощника главы Чеченской Республики Апты Алаудинова, началась зачистка территории города бойцами подразделения «Ахмат» и силами народной милиции ЛНР.
«Подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР зачищают город от возможных бандеровцев, спрятавшихся в строениях и от минно-взрывных устройств. Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решён в течение нескольких дней»,- подчеркнул чеченский лидер.
Кадыров также рассказал, что военные применяют новые техники штурма городских кварталов, которые дают «отличные результаты».
Ранее Кадыров предположил, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город.
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