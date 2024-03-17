Шойгу: Установить на кораблях ЧФ допсредства поражения дронов

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил оснастить корабли Черноморского флота дополнительными огневыми средствами поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в ведомстве.

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Соответствующее распоряжение министр дал во время посещения командного пункта Черноморского флота. Также Шойгу приказал установить на черноморских кораблях крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы, чтобы поражать дроны противника, отмечает RT.

Ранее в районе Крымского полуострова уничтожен украинский безэкипажный катер, сообщило Министерство обороны России в Telegram.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:БеспилотникиЧерноморский Флот РФМинобороны РФСергей Шойгу

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