МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова, а также командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

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В заявлении суда утверждается, что указанные российские военачальники якобы несут ответственность за военные преступления, а также преступления против человечности, которые были совершены в контексте конфликта на Украине.

«Палата предварительного производства... выдала ордера на арест... Кобылаша и Соколова, в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года», - сказано в документе.

Ранее МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
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