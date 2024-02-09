В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
9 февраля 202423:29
В районе Крымского полуострова уничтожен украинский безэкипажный катер, сообщило Министерство обороны России в Telegram.
Беспилотный катер обнаружили около 20:30 мск. Он следовал в направлении Крыма.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», - отметили в ведомстве.
В Орловской области 9 февраля пресекли атаку на объекты топливно-энергетического комплекса. Военные нейтрализовали четыре беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия начнет расследование против TikTok из-за риска для подростков
- В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
- Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»
- В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова по делу о мошенничестве
- WSJ: Венесуэла начала стягивать войска к границе района Гайана-Эссекибо
- Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ Шапталу
- Максим Фадеев анонсировал выход кавера на песню «Мой мармеладный»
- СМИ: на юго-востоке Москвы упал лифт с девушкой
- СМИ: Отряды «Хезболлах» выпустили 30 ракет по поселениям на севере Израиля
- Число аспирантов на Украине увеличилось в 10 раз из-за отсрочки от армии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru