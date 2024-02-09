В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

В районе Крымского полуострова уничтожен украинский безэкипажный катер, сообщило Министерство обороны России в Telegram.

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Беспилотный катер обнаружили около 20:30 мск. Он следовал в направлении Крыма.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», - отметили в ведомстве.

В Орловской области 9 февраля пресекли атаку на объекты топливно-энергетического комплекса. Военные нейтрализовали четыре беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымУкраинаМинобороны РФ

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