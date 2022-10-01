Отсрочка осеннего призыва не повлияет на возвращение из ВС РФ уже отслуживших
Отсрочка осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на демобилизацию уже отслуживших срочников, пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется», — цитирует министра РИА Новости.
По словам Шойгу, отслужившие начнут возвращаться из армии 1 октября.
Он пояснил также, что осенний призыв перенесли из-за высокой загруженности военкоматов на фоне частичной мобилизации.
«А что касается демобилизации — тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», — приводит слова Шойгу RT.
Ранее предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин, которому также принадлежит частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», заявил, что следует «в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .
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