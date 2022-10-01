Отсрочка осеннего призыва не повлияет на возвращение из ВС РФ уже отслуживших

«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Шойгу, отслужившие начнут возвращаться из армии 1 октября.

Он пояснил также, что осенний призыв перенесли из-за высокой загруженности военкоматов на фоне частичной мобилизации.

«А что касается демобилизации — тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», — приводит слова Шойгу RT.

Ранее предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин, которому также принадлежит частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», заявил, что следует «в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

