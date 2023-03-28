Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа
Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской и Кировской областях, где проверил ход выполнения гособоронзаказа, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В сообщении говорится, что глава Минобороны проинспектировал производственные мощности заводов, которые задействованы в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции (СВО).
Также Шойгу проверил производства артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, поставил задачи по наращиванию объёмов выпуска продукции.
«До конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в семь - восемь раз», - указали в министерстве.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина, в которой советский лидер предупреждает об ответственности за нарушение долга перед родиной по выпуску военной продукции, сообщает НСН.
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