Медведев зачитал телеграмму Сталина директорам заводов ОПК

По его словам, в тексте 1941 года советский лидер призвал «честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков», а также предупредил руководство одного из предприятий о наказании за нарушение долга перед родиной по выпуску военной продукции.

«Начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», - зачитал Медведев обращение Сталина.

Он также выразил надежду на то, что присутствующие на заседании понимают, каковы были результаты таких обращений в 1941 году, а также то, какие были последствия за нарушения.

Ранее Медведев посетил компанию «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге, где проверил поставку беспилотников «Орлан», партию которых подготовили в рамках гособоронзаказа, сообщают «Невские новости».

