Медведев зачитал телеграмму Сталина директорам заводов ОПК
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина.
По его словам, в тексте 1941 года советский лидер призвал «честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков», а также предупредил руководство одного из предприятий о наказании за нарушение долга перед родиной по выпуску военной продукции.
«Начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», - зачитал Медведев обращение Сталина.
Он также выразил надежду на то, что присутствующие на заседании понимают, каковы были результаты таких обращений в 1941 году, а также то, какие были последствия за нарушения.
Ранее Медведев посетил компанию «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге, где проверил поставку беспилотников «Орлан», партию которых подготовили в рамках гособоронзаказа, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Лидеры Евросоюза поддержали ускоренную передачу Украине боеприпасов
- Умер сценарист мультфильмов про Бэтмена Майкл Ривз
- Администрация Байдена увидела в соцсети TikTok угрозу нацбезопасности США
- Объявлен состав сборной России на товарищеский матч с Ираном
- Захарова предупредила Киев о трагических последствиях борьбы с УПЦ
- В МИД ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС
- Хуснуллин выразил обеспокоенность снижением темпов выдачи ипотеки
- Медведев зачитал телеграмму Сталина директорам заводов ОПК
- В ООН заявили о «вампирском потреблении» воды человечеством
- Германия за неделю поставила Украине пять тысяч снарядов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru