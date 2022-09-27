Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных россиян

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, призванных по частичной мобилизации, на военных полигонах Западного военного округа.

Он проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке, передает РИА Новости. Сообщается, что занятия проходят с повышенной интенсивностью, в том числе ночью.

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Особое внимание Шойгу обратил на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием в расположении части и на полигонах.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН сегодня предположил, что в России пройдет несколько волн мобилизации.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МобилизацияСергей Шойгу
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