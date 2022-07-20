Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы украинской артиллерии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил с проверкой российскую группировку «Запад», которая задействована в спецоперации на Украине, сообщили в среду в военном ведомстве.

В ходе инспекции министр заслушал доклад командующего этой группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о ходе выполнения поставленных боевых задач и текущей обстановке.

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После этого Шойгу дал указания повысить оперативность в уничтожении над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника. Кроме того, он также приказал жёстко пресекать обстрелы со стороны ВСУ уже освобождённых населённых пунктов.

Ранее Шойгу поручил группировке «Восток» поражать украинские средства большой дальности.

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ТЕГИ:ОбстрелВСУБеспилотникиСпецоперацияСергей Шойгу
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