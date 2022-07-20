Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы украинской артиллерии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил с проверкой российскую группировку «Запад», которая задействована в спецоперации на Украине, сообщили в среду в военном ведомстве.

В ходе инспекции министр заслушал доклад командующего этой группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о ходе выполнения поставленных боевых задач и текущей обстановке.