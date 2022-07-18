Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации группировку «Восток»

Командующий группировки генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе оборонного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач в зоне ответственности.

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — отмечается в сообщении Минобороны.

Ранее Шойгу поручил усилить действия группировок «Юг» и «Центр» для предотвращения ракетных ударов украинских войск по городам Донбасса и других регионов, напоминает Газета.ру.

