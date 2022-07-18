Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации группировку «Восток»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток», выполняющую задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
Командующий группировки генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе оборонного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач в зоне ответственности.
«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — отмечается в сообщении Минобороны.
Ранее Шойгу поручил усилить действия группировок «Юг» и «Центр» для предотвращения ракетных ударов украинских войск по городам Донбасса и других регионов, напоминает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 664 / сут.
Умерли
382 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 483 / сут.
- Шойгу проинспектировал участвующую в спецоперации группировку «Восток»
- СМИ: Европа наращивает транспортировку российской нефти до санкций
- В Нигерии не исключили возможность использования карт «Мир»
- Bild: Германия не рассчитывает на полное возобновление поставок РФ по «Северному потоку»
- Кадыров предложил разместить ПВО в горах Чечни
- Bild: Из-за дефицита газа зимой в Германии ожидаются чрезвычайные ситуации
- В Нигерии допустили возможность рассмотрения запроса о признании ЛНР и ДНР
- Лавров: Специалисты НАТО руководят украинскими военными «на земле»
- People’s Daily: Менталитет холодной войны и расизм – основные «грехи» НАТО
- Россия заняла 13-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru