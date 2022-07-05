Шойгу: Спецоперация на Украине продолжится до выполнения всех задач

Спецоперация на Украине продолжится до полного выполнения задач, которые поставлены Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идёт по плану

По его словам, на сегодняшний день главными приоритетами для Вооруженных сил РФ является сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, а также исключение угрозы безопасности гражданскому населению.

Также Шойгу подчеркнул, что войска России оказывают всестороннюю поддержку населению взятых под контроль городов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели спецоперации России на Украине будут достигнуты вопреки оказываемой украинским властям военной поддержки со стороны США и других западных стран, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуУкраинаРоссия
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