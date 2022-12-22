Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой в зоне СВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой в зоне спецоперации (СВО) и поблагодарил их за образцовое выполнение задач, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Также министр обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима и выслушал доклад начальника медслужбы об организации медицинского обеспечения полевой санчасти.
Кроме того, Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и призвал их не суетиться и сохранять спокойствие.
«Мы с министром, мы не суетимся», – ответили ему военнослужащие.
Ранее Шойгу заявил, что Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, сообщает RT.
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