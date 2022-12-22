Шойгу пообщался с военнослужащими на передовой в зоне СВО

Также министр обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима и выслушал доклад начальника медслужбы об организации медицинского обеспечения полевой санчасти.

Кроме того, Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и призвал их не суетиться и сохранять спокойствие.

«Мы с министром, мы не суетимся», – ответили ему военнослужащие.

Ранее Шойгу заявил, что Запад стремится максимально затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, сообщает RT.

