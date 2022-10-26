Шойгу обсудил с главой Минобороны Индии ситуацию на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду провел телефонные переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Чудовищное преступление: Москва готовится к применению Киевом «грязной бомбы»

Министры обсудили ситуацию на Украине.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — отмечается в сообщении.

На минувшей неделе Шойгу заявлял о возможной провокации Киева в телефонных переговорах с коллегами из Великобритании, Франции и Турции. По данным российской стороны, Украина готовится применить «грязную бомбу» против мирного населения и обвинить РФ в использовании оружия массового поражения.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:УкраинаТелефонный РазговорИндияСергей Шойгу
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