Шойгу обсудил с главой Минобороны Индии ситуацию на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду провел телефонные переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Министры обсудили ситуацию на Украине.
«Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — отмечается в сообщении.
На минувшей неделе Шойгу заявлял о возможной провокации Киева в телефонных переговорах с коллегами из Великобритании, Франции и Турции. По данным российской стороны, Украина готовится применить «грязную бомбу» против мирного населения и обвинить РФ в использовании оружия массового поражения.
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