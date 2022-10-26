Шойгу обсудил с главой Минобороны Индии ситуацию на Украине

Министры обсудили ситуацию на Украине.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — отмечается в сообщении.

На минувшей неделе Шойгу заявлял о возможной провокации Киева в телефонных переговорах с коллегами из Великобритании, Франции и Турции. По данным российской стороны, Украина готовится применить «грязную бомбу» против мирного населения и обвинить РФ в использовании оружия массового поражения.

