Шойгу не стал переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса

Весенний призыв в России из-за ситуации с новым коронавирусом переноситься не будет. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

Министр уточнил, что призыв на военную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН поддержал идею переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса. По его мнению, данная мера будет не лишней, так как призыв сопряжен с массовыми скоплениями людей.

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ФОТО: kremlin.ru
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