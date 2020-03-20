Шойгу не стал переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса
20 марта 202012:34
Весенний призыв в России из-за ситуации с новым коронавирусом переноситься не будет. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
Министр уточнил, что призыв на военную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН поддержал идею переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса. По его мнению, данная мера будет не лишней, так как призыв сопряжен с массовыми скоплениями людей.
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