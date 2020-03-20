Шойгу не стал переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса

Министр уточнил, что призыв на военную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН поддержал идею переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса. По его мнению, данная мера будет не лишней, так как призыв сопряжен с массовыми скоплениями людей.

