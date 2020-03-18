Депутат: Отсрочка призыва из-за коронавируса не ослабит армию России

«Я думаю, если обратились с таким предложением, перенос весеннего призыва вполне возможен. Здесь нет никакой проблемы, это не нанесет ущерба для обороноспособности страны, все задачи, которая сегодня российская армия выполняет, в том числе, и в реальных боевых действиях, выполняется исключительно контрактниками. Мы всячески пытаемся избежать сегодня массового скопления людей, а призыв - это как раз массовое мероприятие. Медицинские комиссии, сбор призывников на каких-то пунктах, перевозки личного состава к месту постоянной службы. Мы понимаем, что наличие эпидемии в действующей армии может сказаться крайне негативно. Поэтому зачем рисковать с такими вещами, зачем подвергать опасности действующих военнослужащих, работников военкоматов, медиков? На период обострения эпидемии это вполне продуманное и обоснованное решение. Я думаю, это будет полезно, если такое решение примут обоюдно Министерство обороны и правительство Российской Федерации», - заявил он.



Собеседник НСН добавил, что перенос сроков призыва никак не повлияет на длительность службы призвавшихся ранее граждан.



«В соответствии с действующим законодательством срочники демобилизуются день в день с днем призыва. Это вообще никак не зависит от количества набранных на следующий призыв. Только если они изъявят желание продолжить службу по контракту», - уточнил он.



Ранее сообщалось, что для полного отказа от призыва в армию в России потребуются время и деньги. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что призыв постепенно уходит в России в прошлое. Тем не менее Александр Шерин в эфире НСН высказывал мнение, что полного отказа от призыва не произойдет.

