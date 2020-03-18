В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

В Кремле изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что призыв должен начаться 1 апреля.

Песков подчеркнул, что Кремль обратится за консультацией по этому поводу в Минобороны.

Напомним, в октябре — декабре 2019 года в ряды российской армии призвали более 130 тысяч новобранцев, отмечает RT.