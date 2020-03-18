В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

В Кремле изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что призыв должен начаться 1 апреля.

Песков подчеркнул, что Кремль обратится за консультацией по этому поводу в Минобороны.

Напомним, в октябре — декабре 2019 года в ряды российской армии призвали более 130 тысяч новобранцев, отмечает RT.

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В сентябре НСН писала, что министр обороны России Сергей Шойгу оценил вероятность отмены призыва на армейскую службу.

«В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убеждён, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал глава оборонного ведомства в интервью «Московскому комсомольцу».

Шойгу также считает, что мобилизационный резерв из числа гражданских лиц необходим для усиления российской армии в случае военных конфликтов. Министра подчеркнул, что при этом число профессиональных военных будет расти, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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