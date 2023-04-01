Шойгу на совещании обсудил обеспечение войск боеприпасами

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады по текущей обстановке и провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами», – отмечают в оборонном ведомстве.

Глава Минобороны РФ заявил о том, что выпуск высокоточных боеприпасов для обеспечения российской группировки войск вырастет кратно – уже определены необходимые объемы поставок.

Объемы выпуска боеприпасов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вырастут за счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда.

«Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», - подчеркнул Шойгу.

Также военные обсудили необходимость усиления обеспечения боеприпасами российских группировок.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин напомнил российскому министру обороны Сергею Шойгу о негласной формуле любой войны, согласно которой один недополученный снаряд влечет за собой один цинковый гроб. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

