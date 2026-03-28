В Москве на станции метро «Котельники» погиб пассажир
28 марта 202609:31
Пассажир упал под поезд на станции «Котельники» Московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным департамента транспорта Москвы, на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличивали интервалы движения из-за человека на пути.
«Человек по неосторожности упал под прибывающим поезд, в результате чего погиб», - сообщил собеседник.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Москве человек погиб после падения под поезд метро на станции «Волгоградский проспект».
