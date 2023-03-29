Медведев заявил о многократном росте расхода боеприпасов

В связи с этим, по его словам, задача промышленности - без сбоев обеспечить потребности армии. Он также призвал добиваться повышения эффективности боеприпасов использованием современных технологий производства. Об этом зампред Совбеза заявил на совещании во время посещения Казанского порохового завода, передает ТАСС.

23 марта Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина, сообщает НСН.

