Аргентинская сборная в товарищеском матче обыграла команду Мавритании

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Мавритании в товарищеском матче.

Игра состоялась в Буэнос-Айресе. Аргентинцы обыграли соперников со счетом 2:1. У победителей голами отметились Энцо Фернандес и Нико Пас, кроме того, мяч забил игрок сборной Мавритании Жордан Лефор.

Аргентинская сборная является действующим чемпионом мира по футболу и занимает третье место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Мавритании находится на 115-й строчке списка.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
