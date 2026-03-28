Аргентинская сборная в товарищеском матче обыграла команду Мавритании

Игра состоялась в Буэнос-Айресе. Аргентинцы обыграли соперников со счетом 2:1. У победителей голами отметились Энцо Фернандес и Нико Пас, кроме того, мяч забил игрок сборной Мавритании Жордан Лефор.

Аргентинская сборная является действующим чемпионом мира по футболу и занимает третье место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Мавритании находится на 115-й строчке списка.

