Пригожин напомнил Шойгу о цене недополученного снаряда
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин напомнил российскому министру обороны Сергею Шойгу о негласной формуле любой войны, согласно которой один недополученный снаряд влечет за собой один цинковый гроб. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Вопрос депутата Василия Власова, изменилась ли ситуация с припасами у его бойцов после заявлений Министерства обороны об увеличении выпуска боеприпасов, Пригожин встретил с «воодушевлением».
«Ни я, ни бойцы ЧВК «Вагнер» никогда не сомневались в потрясающих качествах Министра обороны, как выдающегося строителя и производственника. Нам было бы важно понять дальнейшую судьбу этих боеприпасов. Что касается потерь, то на в**** (спецоперации) существует формула: «каждый недополученный снаряд – один лишний цинковый гроб», - написал Пригожин.
Ранее он заявил, что смерть «Вагнера» в Бахмуте будет оправдана в том случае, если ЧВК «заберет с собой» вооруженные силы Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru