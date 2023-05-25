Шойгу: Контроль за ядерным оружием в Белоруссии остается за Россией

В четверг глава российского военного ведомства и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания такого вооружения в спецхранилище на территории республики, пишет Ura.ru.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль ... и решение о применении остается за российской стороной», — указал Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны РФ допустил, что в дальнейшем будут приняты дополнительные меры по «обеспечению безопасности Союзного государства и реагированию на военно-политическую обстановку».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хранилище тактического ядерного оружия в Белоруссии построят к 1 июля, напоминает RT.

