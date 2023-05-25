Шойгу: Контроль за ядерным оружием в Белоруссии остается за Россией

Россия оставляет за собой контроль за нестратегическим ядерным оружием, размещаемым в Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Минобороны России объяснило размещение ядерного оружия в Белоруссии

В четверг глава российского военного ведомства и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания такого вооружения в спецхранилище на территории республики, пишет Ura.ru.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль ... и решение о применении остается за российской стороной», — указал Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны РФ допустил, что в дальнейшем будут приняты дополнительные меры по «обеспечению безопасности Союзного государства и реагированию на военно-политическую обстановку».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хранилище тактического ядерного оружия в Белоруссии построят к 1 июля, напоминает RT.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссияРоссияМинобороны РФСергей Шойгу

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