Шойгу: Контроль за ядерным оружием в Белоруссии остается за Россией
Россия оставляет за собой контроль за нестратегическим ядерным оружием, размещаемым в Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
В четверг глава российского военного ведомства и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания такого вооружения в спецхранилище на территории республики, пишет Ura.ru.
«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль ... и решение о применении остается за российской стороной», — указал Шойгу.
Кроме того, глава Минобороны РФ допустил, что в дальнейшем будут приняты дополнительные меры по «обеспечению безопасности Союзного государства и реагированию на военно-политическую обстановку».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хранилище тактического ядерного оружия в Белоруссии построят к 1 июля, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru