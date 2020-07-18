Шойгу и глава Минобороны Азербайджана по телефону обсудили обстановку в Закавказском регионе
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе», - уточнили в министерстве.
В числе других актуальных вопросов повестки дня главы военных ведомств России и Азербайджана обсудили подготовку к VI Армейским международным играм «АрМИ – 2020», проводимым в августе 2020 года, и международному военно-техническому форуму «Армия-2020».
«Также генерал армии Сергей Шойгу проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск», - сообщили в Минобороны.
Накануне по поручению президента РФ Владимира Путина в пятницу объявлена внезапная проверка ряда войск. Она затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ, морскую пехоту Северного и Тихоокеанского флотов.
Напомним, Азербайджан и Армения обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга. Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу азербайджанские ВС нанесут ответный удар по АЭС в Армении, что может привести к катастрофе.
То, что угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном существует, рассказал в эфире НСН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Угроза полномасштабной войны существует. Пока она откладывается в результате дипломатических усилий, главным образом, российской стороны. В этом конфликте только фактор силы может поставить окончательную точку, но это не устраивает никого: ни Армению, ни Азербайджан, ни их соседей. Полноценное системное решение может быть только при участии России», - полагает специалист.
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