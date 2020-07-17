В Госдуме объяснили внезапную проверку войск РФ

«Внезапная проверка проводится с целью выявления боевой выучки, боевой готовности личного состава и техники. По окончанию учений ставится соответствующая оценка. Вместе с тем, мы понимаем, что направления Западного и Южного военного круга достаточно серьезные. Со стороны стран Запада на этом направлении вблизи наших границ проводится достаточно большое количество учений, самолеты-разведчики барражируют с целью выявления разведданных по нашей стране. И с этим учения, безусловно, связаны», - отметил депутат.

Швыткин не исключил, что аналогичная проверка пройдет и в других военных округах.

«Не исключаю, что в ближайшее время такие учения пройдут в Центральном и Восточном военных округах. Боеготовность - это первый показатель состояния Вооруженных сил РФ», - отметил собеседник НСН.

В начале июля корабли Черноморского флота в зоне несения службы провели учебный бой по уничтожению условного противника.











