Шойгу: Гиперзвуковую ракету «Кинжал» на Украине применяли три раза
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине ВС РФ применяли трижды. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1» в воскресенье, 21 августа.
«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», - отметил министр.
По его словам, ни у одной подобной ракеты в мире нет таких характеристик, как у российского «Кинжал».
«Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», - подчеркнул Шойгу.
Он рассказал, что «Кинжал», развивающий скорость до более 10 Махов, использовался в ходе СВО для поражения особо важных целей, передает ТАСС.
Ранее СМИ Китая сообщили, что первое применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» производства России не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности. Оно стало пощечиной Североатлантическому альянсу.
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