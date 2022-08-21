Шойгу: Гиперзвуковую ракету «Кинжал» на Украине применяли три раза

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине ВС РФ применяли трижды. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1» в воскресенье, 21 августа.

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«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», - отметил министр.

По его словам, ни у одной подобной ракеты в мире нет таких характеристик, как у российского «Кинжал».

«Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», - подчеркнул Шойгу.

Он рассказал, что «Кинжал», развивающий скорость до более 10 Махов, использовался в ходе СВО для поражения особо важных целей, передает ТАСС.

Ранее СМИ Китая сообщили, что первое применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» производства России не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности. Оно стало пощечиной Североатлантическому альянсу.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:УкраинаВоенная ОперацияСергей ШойгуРакета
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