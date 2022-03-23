Китайские СМИ: применение комплекса «Кинжал» на Украине стало пощечиной НАТО

СМИ Китая сообщили, что первое применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» производства России не дало повода скептикам сомневаться в его эффективности.

Оно стало пощечиной Североатлантическому альянсу.

Издание «Хуаньцю шибао» заявило, что одним из наибольших преимуществ российского комплекса стала проникающая способность «Кинжала», который атаковал склад боеприпасов 18 марта, являющийся подземным сооружением, использовавшимся для хранения ядерного оружия в советское время. Поэтому ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить.

Таблоид отмечает, что гиперзвуковая ракета имеет эффективное проникающее воздействие на железобетонные укрепления. Кроме того, поражение «Кинжалом» целей вблизи территории членов НАТО стало публичной демонстрацией оружия для Запада и явно направлено на сдерживание альянса.