Байден оценил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»
Президент США Джо Байден в ходе встречи с представителями бизнеса прокомментировал первое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — цитирует главу Белого дома РИА Новости.
Ранее в Минобороны сообщили, что ракетные комплексы «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили подземные защищенные хранилища для украинских тактических ракет в Ивано-Франковской области, напоминает «Свободная пресса».
Позже в Пентагоне отреагировали на применение гиперзвукового оружия, отметив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт.
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