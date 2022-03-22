Байден оценил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал»

«У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетные комплексы «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили подземные защищенные хранилища для украинских тактических ракет в Ивано-Франковской области, напоминает «Свободная пресса».

Позже в Пентагоне отреагировали на применение гиперзвукового оружия, отметив, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт.



